vasilisa1127

Василиса Ольгина vasilisa1127

 
60 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Учитель начальных классов, пишу стихи и прозу, скорость набора более 300 знаков в минуту, имею отличную дикцию, свободно и выразительно читаю с листа

Портфолио
Отзывы заказчиков
she-tana
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Текст песни
Обращаюсь к Василисе уже не в первый раз - все как всегда: отлично. Сроки, качество - очень ответсвенный исполнитель. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество. Приятно работать с творческим, рассудительным и надежным человеком.
Ответный отзыв
axromeev
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Тексты на сайт
Справилась с очередным заданием просто великолепно. красивые, шикарные тексты. Сотрудничаем дальше
Спасибо за добросовестное сотрудничество и интересную работу.
Ответный отзыв
she-tana
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Текст песни
Отличный исполнитель! Работа сделана качественно, в срок и без единой поправки. Спасибо за скорость и понимание тех задач, которые были поставлены.
Спасибо за сотрудничество. Жду в следующем году продолжения.-)
Ответный отзыв
axromeev
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта
Тексты Замечательные, все красиво и читабельно. работаем
Спасибо за сотрудничество, доступность общения и своевременность оплаты задания. Желаю Дмитрию успехов во всех проектах!
Ответный отзыв
alexfill
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Написание материала
Отличная работа! Творчески, грамотно, лаконично. Спасибо большое за работу!
Спасибо за интересный проект. Желаю успехов в этом и других начинаниях.
Ответный отзыв
Копирайтинг
13 отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#224
Стихи, Песни и Проза
2 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
#26