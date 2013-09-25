Василиса Ольгина vasilisa1127vasilisa1127
60 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Учитель начальных классов, пишу стихи и прозу, скорость набора более 300 знаков в минуту, имею отличную дикцию, свободно и выразительно читаю с листа
Портфолио
- Переделка песни для поздравления325 просмотров
- Кинг-чарлз спаниель237 просмотров
- Наболело!294 просмотра
- Рассказ233 просмотра
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
10 лет назад
Обращаюсь к Василисе уже не в первый раз - все как всегда: отлично. Сроки, качество - очень ответсвенный исполнитель. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Приятно работать с творческим, рассудительным и надежным человеком.
$120
10 баллов
10 лет назад
Справилась с очередным заданием просто великолепно. красивые, шикарные тексты. Сотрудничаем дальше
Ответный отзыв
Спасибо за добросовестное сотрудничество и интересную работу.
$50
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель! Работа сделана качественно, в срок и без единой поправки. Спасибо за скорость и понимание тех задач, которые были поставлены.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Жду в следующем году продолжения.-)
$60
10 баллов
10 лет назад
Тексты Замечательные, все красиво и читабельно. работаем
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, доступность общения и своевременность оплаты задания. Желаю Дмитрию успехов во всех проектах!
$15
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа! Творчески, грамотно, лаконично. Спасибо большое за работу!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Желаю успехов в этом и других начинаниях.
Копирайтинг
13 отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#224
Стихи, Песни и Проза
2 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
#26