Наполнение сайта

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требуется написать описание к букетам на сайт www.russianflower.ru

также требуется описание к городам примерно как тутhttp://www.russianflower.ru/dostavka/moscowcity (примерно 1000 символов на страницу)- всего около 1000 городов. Нужен человек который разбирается в цветах. Желательно флорист.

оплата ввиду большого объема не более 50р/1000символов. 2 города и 3 описания на пробу- тест. Уникальность текста и ключевики в тексте обязательны.

10 лет назад
axromeev
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
vasilisa1127
60 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$60
20 дней
Тексты Замечательные, все красиво и читабельно. работаем
Спасибо за сотрудничество, доступность общения и своевременность оплаты задания. Желаю Дмитрию успехов во всех проектах!
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$300
30 дней
Все хорошо. Пишет хорошие- читабельные тексты и описания товаров. Сотрудничеством доволен. Работаем.
Дмитрий контактный, спокойный и понимающий заказчик. Умеет четко объяснить, чего хочет, оплачивает работу моментально, проект интересен, что само по себе приятно. Работа в удовольствие, комфортное общение. Рекомендую к сотрудничеству, как порядочного и надежного заказчика.
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