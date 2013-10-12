Наполнение сайта

требуется написать описание к букетам на сайт www.russianflower.ru

также требуется описание к городам примерно как тутhttp://www.russianflower.ru/dostavka/moscowcity (примерно 1000 символов на страницу)- всего около 1000 городов. Нужен человек который разбирается в цветах. Желательно флорист.

оплата ввиду большого объема не более 50р/1000символов. 2 города и 3 описания на пробу- тест. Уникальность текста и ключевики в тексте обязательны.