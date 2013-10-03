Рерайт статьи (9000 знаков)

КопирайтингЗавершен13 заявок177 просмотров
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Нужен рерайт статьи.

9000 знаков.

Пишите цены и сроки.

Статью прикрепил.

10 лет назад
igramnet
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sasha_ts
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-1)
10 лет назад
$10
1 день
Быстро и хорошо! Вот два качества исполнителя. Спасибо!
Четкое и понятное ТЗ, быстрая оплата, приятное общение. Спасибо за сотрудничество!
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