Написать тексты для 500 анкоров

Рекомендую откликаться на задание, если только Вы знаете, что такое анкоры и имели опыт их написания. Например, если Вы писали анкоры для Сапы.

В данном случае нужно писать те же анкоры, но только околоссылочный текст должен быть 4-5 предложений.

Анкоры, а вернее тексты, которые Вы будете писать, предназначены для постинга вручную на форумах. Их нужно стараться делать максимально естественными.

Есть тестовое задание — написать 5 анкоров с чистым вхождением для одного из ключевиков, перечисленных в txt-файле "Постинг ссылок на сайтах ссылающихся на конкурентов".

Ключевик выбирайте сами.

Результат тестового задания присылайте на почту, которая указана в моём профиле.

В письме укажите количество анкоров, которое сможете писать в день и стоимость одного анкора.

Лучше понять задание помогут прикреплённые файлы. В конце текстового файла Вы найдёте список ключевиков.

В doc-файле находится инструкция для того, кто будет размещать тексты на форумах. В начале инструкции есть ссылка на поясняющее видео. Рекомендую его посмотреть.

Важно: анкоры нужно писать так, чтобы у человека возникало желание кликнуть на ссылку, поэтому нужно делать конкретные предложения, освещать выгоды и призывать кликать.