Требуются статьи-копирайт:мебель, интерьер, ремонт

Сделать 5 подобных текстов. С рандомизацией (подборкой синонимов) как изложено в примере. Сразу пишите срок и стоимость. Срочно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется копирайтер или несколько для написания статей по темам мебель, интерьер, ремонт.
Важно: ответственность, пунктуальность, качество.
Объем на копирайтера: до 80 тысяч знаков\ в неделю
Если копирайтинг не Ваше основное занятие, то нам скорее всего не по пути, так как постоянные задержки неприемлимы.
Оплата: 40wmr\за тысячу знаков без пробелов.
Более подробно при личном общении и просмотре Вашего портфолио.
Жду предложений.
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