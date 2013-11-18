Требуются статьи-копирайт:мебель, интерьер, ремонт

Добрый день!

Требуется копирайтер или несколько для написания статей по темам мебель, интерьер, ремонт.

Важно: ответственность, пунктуальность, качество.

Объем на копирайтера: до 80 тысяч знаков\ в неделю

Если копирайтинг не Ваше основное занятие, то нам скорее всего не по пути, так как постоянные задержки неприемлимы.

Оплата: 40wmr\за тысячу знаков без пробелов.

Более подробно при личном общении и просмотре Вашего портфолио.

Жду предложений.