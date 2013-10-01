Технические тексты о системах кондиционирования

КопирайтингЗавершен16 заявок249 просмотров
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На сайт автоматизированных систем кондиционирования и вентиляции требуются краткие описательные тексты для пользователей. Упор на плавное вхождение ключей. Оплата 75руб/1000 збп строго WMR webmoney.

Обязательные требования:

Техническая грамотность, знание основ seo.

10 лет назад
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
Kopyraiter
Денис 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Четкое, оперативное выполнение всех заявок без опозданий/пропаданий и лишних вопросов. Тексты грамотные, логически структурированные, высокая эрудиция и умение качественно вписать даже самые ключевые запросы. Денис однозначно рекомендуется к сотрудничеству.
Очень оперативная проверка и оплата.
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$300
30 дней
Долго заказывала тексты на дорогостоящем Миралинксе, разочаровашись в безграмотности райтеров с биржи. Ирина удивила профессиональным подходом к сложнейшей технической тематике с живым, легким стилем текста. Логическая структирированность, продающая составляющая - просто идеальная работа, выполненная в кратчайшие сроки. Рассчитываю на длительное плодотворное сотрудничество. Оценка - 10+.
Ольга, спасибо за доверие. Рада, что оправдала. Тема была достаточно сложная, но четко поставленное ТЗ помогло направить мысль в нужное русло. Редко встретишь заказчика, в точности понимающего, что ему нужно, и при этом умеющего это донести до исполнителя. Моментальная проверка и оплата тоже порадовала. Сотрудничеством довольна полностью, с удовольствием продолжу работать с Вами. Рекомендую всем - Ольга отличный заказчик!
kaori7
35 летИталия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Приятно удивило качество технических текстов, в которых Екатерина превзошла топовых райтеров, взявшихся ранее за проект. Отличная адаптация сложного нечитабельного текста, грамотное вхождение ключей, оперативность выполнения. Рекомендуется к сотрудничеству.
Очень приятный заказчик! Четкое и понятное ТЗ, моментальная оплата. Ольга всегда была на связи, давая пояснения в случае возникновения вопросов. Осталась очень довольна сотрудничеством. Надеюсь на продолжение!
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