Технические тексты о системах кондиционирования

Ольга, спасибо за доверие. Рада, что оправдала. Тема была достаточно сложная, но четко поставленное ТЗ помогло направить мысль в нужное русло. Редко встретишь заказчика, в точности понимающего, что ему нужно, и при этом умеющего это донести до исполнителя. Моментальная проверка и оплата тоже порадовала. Сотрудничеством довольна полностью, с удовольствием продолжу работать с Вами. Рекомендую всем - Ольга отличный заказчик!