Копирайтер/рерайтер

КопирайтингЗакрыт13 заявок499 просмотров
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Нужен человек для написания текстов и также их рерайта, по авто тематике .Мои цены такие: Рерайт 0,80 центов. Копирайт от 1 дол.

Жду ваших предложений.

10 лет назад
fileactive
Евгений 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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