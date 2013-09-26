SEO-копирайтер

Ищу работнков для выполнения по 75 статей в неделю. Рерайт с англ на англ. статьи от 1600 символов до 1700. Можно взять половину объема, тогда буду искать другого человека на вторубю половину. Оплата вебмани. Статьи совершенно разной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по написанию SEOшных текстов - задач много, появляются каждую неделю.
Желателен быстрый отклик - от постановки задачи до реализации не более 2-3 дней.
Просьба указывать стоимость за тысячу знаков за подобную работу.
- Похожие заказы
- $500Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $600
Требуется порядка 100 статей общим объемом 200-250К на полиграфическую тематику. Оплата за 1000 з.б.п. - 2,5 у.е. Статьи будут размещены на сайте компании, занимающейся полиграфическими услугами. Стиль написания должен быть деловой-рекламный. Исполнителю будет выдано четкое ТЗ со всеми ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходим рерайт описаний для ИМ, общий объем - около 10 килознаков. Никаких ключевиков, только рерайт, но не машинный. Уник не менее 95 Пишите ваши предложения с ценами и сроками. Исполнители с рсценками выше 25 рублей за ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо очень грамотно написать тексты для сайта по юр. услугам. Страницы на которые надо написать текст: Главная - отредактировать текст "наши преимущества" которые уже написаны; О проекте - написать тексты на основе преимуществ; Правила; Пользовательское соглашение. Нужен текст без орфографических ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Для сайта художественной студии необходимо описать услуги так: чтобы посетитель читая этот текст - плакал от радости и счастья, что ему посчастливилось попасть на эту страницу, на которой он узнал о одном из лучших в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна команда рерайтеров/копирайтеров для создания качественного контента для сайта о детях. Требования: грамотность; усидчивость; заинтересованность в данной тематике. В заявке указывайте цену за работу и контакты.Копирайтинг45 заявокЗакрыт10 лет назад
2$ за 1000 знаков (без пробелов) Необходимы на постоянной основе статьи о нержавеющем металлопрокате.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Требуется рерайт 9 шт. текстов по 2000 збп с элементами SEO (ключи дам). Тема - краткие обзоры на автомобили. Прошу указывать цену и сроки. Оплата WM или ЯД после окончательной сдачи работы.Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад