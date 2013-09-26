SEO-копирайтер

КопирайтингЗавершен24 заявки340 просмотров
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Требуется специалист по написанию SEOшных текстов - задач много, появляются каждую неделю.

Желателен быстрый отклик - от постановки задачи до реализации не более 2-3 дней.

Просьба указывать стоимость за тысячу знаков за подобную работу.

10 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
10 лет назад
$10
2 дня
Все довольны, спасибо!
Спасибо Александру за удовольствие, полученное от работы. Четкое ТЗ, адекватная реакция на рабочие моменты, оплата - по первому требованию. Здорово!
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