Несложный рерайт

Необходим рерайт описаний для ИМ, общий объем - около 10 килознаков. Никаких ключевиков, только рерайт, но не машинный. Уник не менее 95

Пишите ваши предложения с ценами и сроками. Исполнители с рсценками выше 25 рублей за килознак - не рассматриваются.