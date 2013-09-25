Качественный рерайт/копирайтинг

КопирайтингЗакрыт45 заявок377 просмотров
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Нужна команда рерайтеров/копирайтеров для создания качественного контента для сайта о детях.

Требования:

грамотность;

усидчивость;

заинтересованность в данной тематике.

В заявке указывайте цену за работу и контакты.

10 лет назад
litvinenko_julia
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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