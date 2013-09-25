Копирайтинг для лендинга

Нужно 120 коротких объявлений для сайтов бесплатных объявлений по ключевым словам. Срок исполнения один день. Можно обсудить дальнейшее их размещение. за отдельную плату.Тематика разная, подробности позже.
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Нужен продающий текст для лендинга по продаже сибирских масел, покажите свои примеры и цены.
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