Нужно сделать описание брендов

$100
КопирайтингЗавершен6 заявок241 просмотр
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Нужно написать уникальные тексты к брендам. Текст пишем самостоятельно, объем 500 зн, добавляем логотип и пару фотографий коллекций. Цена за бренд: описание -14 р, добавление лого, фото- 5 р.

10 лет назад
Antonlukk
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
zoya-makarenko
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$100
7 дней
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