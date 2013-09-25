Составление описания к товарам

Всем здравствуйте. Я вам даю список из 60 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250–350 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат. Некоторые ...
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Требуется составление описаний на товары массажной и реабилитационной техники.
Составить грамотное и исчерпывающее описание на товар, оформить текст так, чтобы было удобно читать, описать все характеристики, понимать, что важно рассказать об этом товаре читателю. Употребить ключевые слова. По товарам консультируем.
Большое количество товаров.
1,5 - 3$ за 1000 симв, около 300 товаров, 1 товар 1,5-2,5к символов
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