Составление описания к товарам

КопирайтингЗакрыт23 заявки217 просмотров
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Требуется составление описаний на товары массажной и реабилитационной техники.

Составить грамотное и исчерпывающее описание на товар, оформить текст так, чтобы было удобно читать, описать все характеристики, понимать, что важно рассказать об этом товаре читателю. Употребить ключевые слова. По товарам консультируем.

Большое количество товаров.

1,5 - 3$ за 1000 симв, около 300 товаров, 1 товар 1,5-2,5к символов

10 лет назад
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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