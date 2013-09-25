Копирайтер Англ.

Есть два товара: http://www.mir-vann.ru/goods_info/404389/ и http://www.mir-vann.ru/goods_info/618625/ Нужно эти описания переработать в формат Sales Letter - "продающее письмо". И потом разместить их на другом сайте. Вход в админку предоставлю. Бюджет — 500 руб. Оплата по факту выполнения всех ...