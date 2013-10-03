Рерайтинг 2 текстов (2к-4к)

$5
КопирайтингЗавершен13 заявок266 просмотров
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Необходимо сделать из 2 текстов 4

Ветеринарная тематика

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
RibinaAnna
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
Лучшего соотношения качество / цена думаю вряд ли можно найти. На самом деле остался очень доволен сотрудничеством! Рерайтин выполнила Анна профессионально. Мне осталось только вставить текст на сайт и забыть об вопросе статей. Удивило то что все было выполнено без напоминания и контроля. Было сделано все в сроки без задержек и напоминаний о срочности! Буду и дальше обращаться и советовать знакомым!
Было приятно работать.
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