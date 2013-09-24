Рерайтер для кино сайта

Нужен seo текст для главной страницы интернет магазина и страниц категорий. Тематика магазина Секс-шоп. Ключевые слова вышлю в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
На удаленку на постоянно нужен рерайтер для сайта. Обьемы большие! Тематика: кино.
Прошу отписывать людей у кого есть свободное время и тех кто не пропадет через день.
Требования:
- доступность в скайпе (для разговора голосом)
- грамотность
- опыт работы
- возможность много времени работать в онлайне (не студент, желательно что б вы занимались только фрилансом)
Цена за 1000 символов рерайта 1$
Жду ваших предложений
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