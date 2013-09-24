Написание сценария для демонстрационных роликов

Необходимо написать грамотный сценарий для демонстрационных роликов к сайту secretof.ru/

в сценарии необходимо предусмотреть вставки для появления анимационного героя "Валера" для объяснения каких то важных моментов или для оживления ролика.

ролики разбиты по блокам.

первый блок:

1) Ролик регистрации на портале

2) Ролик оплаты аккаунта

второй блок:

1) О форумах

2) Акции, новости (по комментариям)

3) Социальные сети

4) Личные сообщения

5) связь с администрацией, модераторами

третий блок:

1) Изменение настроек в "Мой профиль"

возможно и их от снятие если договоримся о цене.

срок максимум 12 часов

напишите пожалуйста цену за сценарий и отдельно за снятие этих роликов

спасибо.