Копирайтинг или глубокий рерайт.

Требуется толковый копирайтер/рерайтер на написание SEO-оптимизированных статей по тематикам:

автозапчасти (mazda), кондиционеры, вентиляционное и холодильное оборудование.

Рерайтинг- вполне допустим и бюджет оговаривается отдельно.

Три вопроса к претенденту:

1.Просьба предоставить для ознакомления Ваше портфолио в виде ссылок на сайты в кол-ве от 3х,

где присутствую плоды Вашей деятельности.

2.Просьба указать Ваши расценки на написание тематических статей в расчете цена/1000 знаков текста.

3.Как Вы сами полагаете, на сколько являетесь осведомленным по тематикам: автозапчасти,

кондиционеры, вентиляционное и холодильное оборудования.

Писателей, чей слог изобилует стоп-словами, не имеющие желания и терпения вникать в суть темы,

не отличающие копирайтинг от рерайтинга, оперирующие синонимайзерами, слабо представляющие,

что есть семантическое ядро и релевантность -просьба пройти мимо.

Просматривая отклики, прихожу к мнению, что, видимо стоит повториться:

БЕЗ ПОРТФОЛИО заявки не рецензируются.

Если у тебя возникли вопросы, смело задавай в skype.