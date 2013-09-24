Копирайтинг или глубокий рерайт.

Задание для авторов из Москвы! ТОЛЬКО ИЗ МОСКВЫ! Иначе в Яндексе вам нужно будет менять регион на "Москва". Нужны отзывы на Яндекс-маркете на "Мир швейных машин" (http://world-sewing-machines.ru/) (Москва). 1) У вас должен быть зарегистрирован e-mail на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется толковый копирайтер/рерайтер на написание SEO-оптимизированных статей по тематикам:
автозапчасти (mazda), кондиционеры, вентиляционное и холодильное оборудование.
Рерайтинг- вполне допустим и бюджет оговаривается отдельно.
Три вопроса к претенденту:
1.Просьба предоставить для ознакомления Ваше портфолио в виде ссылок на сайты в кол-ве от 3х,
где присутствую плоды Вашей деятельности.
2.Просьба указать Ваши расценки на написание тематических статей в расчете цена/1000 знаков текста.
3.Как Вы сами полагаете, на сколько являетесь осведомленным по тематикам: автозапчасти,
кондиционеры, вентиляционное и холодильное оборудования.
Писателей, чей слог изобилует стоп-словами, не имеющие желания и терпения вникать в суть темы,
не отличающие копирайтинг от рерайтинга, оперирующие синонимайзерами, слабо представляющие,
что есть семантическое ядро и релевантность -просьба пройти мимо.
Просматривая отклики, прихожу к мнению, что, видимо стоит повториться:
БЕЗ ПОРТФОЛИО заявки не рецензируются.
Если у тебя возникли вопросы, смело задавай в skype.
- Похожие заказы
- $6Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужны рерайтеры для долгосрочного сотрудничества (2 человека) Выберу лучших. Оплата за 1000 символов - 40 руб. Даю тестовое задание. Описание отеля Hilton Bodrum Кто настроен на выполнение ТЗ - пишите в личку - пришлю пример описания.Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток Заинтересован в услугах рерайтера. Требования к кандидату следующие: -умение искать исходник -умение работать с ключевым словом -уникальность не ниже 95% -ответственность -грамотность Готов к диалогу. Предлагайте цену, способы выплат, объемы.... Нужно за рабочую неделю делать не менее 15 статей, можно ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Набираю команду копирайтеров/рерайтер на постоянную работу. Работы очень много. Тематики: Авто, Строительство, Программы, Туризм, Компьютеры, Красота и здоровье, Финансы, Бизнес, Интернет, Недвижимость. Оплата 1$/1000знКопирайтинг36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Для туристического сайта требуется удаленный контент менеджер для долгосрочного тесного сотрудничества. Требования: - Умение писать понятным и легким русским языком о чем угодно; - Творческое мышление; - Базовый опыт по обработке изображений. Плюсом будет: высшее профильное образование (филолог‚ журналист‚ лингвист)‚ ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется написать 10 текстов для строительного сайта: главная, портфолио, контакты, цены + 6 видов услуги. Главная — 2000 знаков, следующие 3 текста — до 500 каждый, услуги — по 1500 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Ищем для регулярной работы , специалиста по написанию статей, копирайт, рерайт . Тематика авиабилеты, туризм. Срочно!Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть магазин брендовой одежды, нужны описания товаров до 150 символов. http://luxbrand.spb.ru/Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Контент-менеджер и копирайтер сайта по IT & TV Требуется провести обновление информации на действующем сайте www.otrum.com.ua. В настоящий момент это примерно 50% от всего контента имеющегося на сайте. Тексты и информация есть в английском варианте. Необходимо переработать исеющиеся ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад