Контент-менеджер и копирайтер сайта по IT & TV

Требуется провести обновление информации на действующем сайте www.otrum.com.ua. В настоящий момент это примерно 50% от всего контента имеющегося на сайте.

Тексты и информация есть в английском варианте.

Необходимо переработать исеющиеся тексты (брошюры, презентации) и на их основе заполнить сайт на русском и украинском языке текстами.

Готов обсудить сотрудничесво по написанию статей для этого сайта и поддержке его на пстоянной основе. !-2 статьи в месяц.