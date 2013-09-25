Статья по автомобилям

6 -7 тысяч знаков, около 40 ключевых фраз (предоставлю), связный текст со вставленными ключевыми словами без грамм. ошибок. Срок 2-3 дня Оплата wmz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется статья на определенную тематику.
Рерайтинг из общедоступных источников в интернете. Оплата за 1000 симв. без проб 20–30 руб. Оплата производится через webmoney.
Уникальность текста 100% (Advego Plagiatus).
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно 20 статей по 5000 знаков для сайта ветеринарной тематики. Статьи нужны особенные - нужны, статьи, которые однозначно заинтересуют владельцев собак. Для принятия на проект нужно представить названия тех статей, которые Вы будете писать и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
На постоянную работу требуется рерайтер. Минимальные объемы в день - 8 - 10 тысяч знаков. Оплата 25 руб/1000 знаков. Претендентов без примеров работ просьба не беспокоить.Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
НУ собстевно вопрос с заголовке.. Нужен человек для написанию текстов по акпп (возможен рерайт с авторитетных источников)Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна команда авторов для написания статей по авто тематике. Рассматриваем варианты долгосрочного сотрудничества, что подразумевает плодотворную работу, а соответственно и хороший заработок! Предоставляем возможность карьерного роста! Оплата: от 40руб./1000 символов без пробелов. Метод оплаты: ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Необходимо сделать качественный рерайт статей (около 10) на топливную тематику, а также написать текст для главной страницы сайта. 2. Рерайт статей на юридическую тематикуКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад