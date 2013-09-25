Статья по автомобилям

КопирайтингЗавершен2 заявки133 просмотра
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Требуется статья на определенную тематику.

Рерайтинг из общедоступных источников в интернете. Оплата за 1000 симв. без проб 20–30 руб. Оплата производится через webmoney.

Уникальность текста 100% (Advego Plagiatus).

10 лет назад
gorini4_BLR
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergio789
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сергей хороший райтер, его тексты читабельны и грамотны. Читая такие тексты не хочется закрывать страницы после первого же предложения, а наоборот, появляется желание прочесть статью до последней буквы. Спасибо за качественную работу!
Сотрудничать с Иваном очень приятно, четкие ТЗ и оперативная оплата! О работе остались самые лучшие впечатления! Рекомендую как честного и добросовестного заказчика!
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