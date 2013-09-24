Копирайтер с пониманием автомобильного дела (акпп)

КопирайтингЗавершен6 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

НУ собстевно вопрос с заголовке..

Нужен человек для написанию текстов по акпп (возможен рерайт с авторитетных источников)

10 лет назад
ramarez
34 годаЛатвия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
VicThor
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и с пониманием дела. Человек действительно понимает, что он делает. рекомендую к сотрудничеству!
Чётко поставленное задание, моментальная оплата, приятное общение - только положительные эмоции от сотрудничества.
  • Похожие заказы

  • Для карточек товаров тексты

    $250

    Тематика строительные краски (производство и продажа оптом) уникальность 100% кол-во текстов более 100 шт. за отлично выполненный заказ возможно дополнительное вознаграждение

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуются авторы на сайты автомобильных тематик

    Нужна команда авторов для написания статей по авто тематике. Рассматриваем варианты долгосрочного сотрудничества, что подразумевает плодотворную работу, а соответственно и хороший заработок! Предоставляем возможность карьерного роста! Оплата: от 40руб./1000 символов без пробелов. Метод оплаты: ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт/рерайт статей

    1. Необходимо сделать качественный рерайт статей (около 10) на топливную тематику, а также написать текст для главной страницы сайта. 2. Рерайт статей на юридическую тематику

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт

    Необходимы статьи по 2500 знаков. Цена всей статьи 75 р. С каждого исполнителя требуется для начала одна статья, она будет в любом случае оплачена по указанной цене. Если качество работы понравится – продолжим работу с ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтинг

    Необходим рерайтинг. Подробные задания во вложении. Тематика: стоматология. Плачу за 1000 знаков не более 50 руб.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент про шины и диски

    Доброго времени суток, нужен копирайтер со знанием дела: нужны уникальные и интересные тексты по литым дискам для авто. Объем работы : 15 статей по 800-1500 символов. Требования к текстам: - оригинальность 100%, - никакого копипаста, синонимайзеров ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    $1000

    Имеются заготовки и теги, к видео материалам и требуется составить к ним титл и дискрипшен для будущего сайта на котором будут эти материалы титл 59–99 знаков, деск 179–209 форма оплаты любая электронная, сроки свободные работы много , ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад