Контент про шины и диски

Доброго времени суток, нужен копирайтер со знанием дела: нужны уникальные и интересные тексты по литым дискам для авто.

Объем работы : 15 статей по 800-1500 символов. Требования к текстам:

- оригинальность 100%,

- никакого копипаста, синонимайзеров и рерайта

- интересный и полезный материал.

В дальнейшем будет еще заказы по этой тематике: диски и шины, так что присматриваюсь к постоянному исполнителю. Оплата по факту после утверждения текстов. Жду ваши предложения по стоимости и срокам.

Уважаемые фрилансеры, убедительная просьба внимательно читать условия, копипаст и рерайт с низкой уникальностью меня не интересуют, если вы не знаете как проверить уникальность текста и чем отличается копипаст, рерайт и корирайт тоже не задерживаю ваше внимание.

Нужны активные люди умеющие читать, писать, грамотно излагать свои мысли и вникать в написанное.

Цена статей от 1 до 2 долл, в зависимости от уровня вашей компетенции, это вполне адекватная цена за этот вид работ, оплата по факту после утверждения мною текстов.

Если вы так переживаете насчет оплаты возможна оплата через Безопасную сделку, но тогда мы четко оговариваем не только сумму, но и сроки выполнения работ. Предоплату не вношу, автопринятие того что не соответствует моим требованием не гарантирую, гарантирую своевременную оплату после проверки текстов. Всем спасибо за внимание. Кто не согласен сотрудничать на таких условиях не смею занимать ваше время, потому как время-деньги, в том числе и мое время.