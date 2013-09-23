Статья о покупке земли

Для сайта по тематике "Шкафы-купе" нужен копирайтер для составления статей. Возможно длительное сотрудничество и большие объёмы работы. Ждём уникальность и продающие тексты. Рассмотрим предложения от 50 р. за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сочинить статью на тему: Как продать земельный участок в Екатеринбурге?
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Статья должна быть о том, что мы покупаем земельные участки, но не все.
Нас интересуют участки только под застройку домов (либо промышленных зданий) от 10 соток до 10 Га. в самом городе Екатеринбурге. Обязательное условие - чтобы рядом были остановки общественного транспорта и магазины. Если цена не высокая, то мы купим сразу, а если цена рыночная, то мы предлагаем хозяину совместное освоение земли – мы разрабатываем всю документацию строительную, получаем все разрешения, строим здание на земле хозяина и после продажи дома хозяин получает деньги. В этом случае хозяин получает больше денег за свой земельный участок (с прибылью). Решение о покупке земли решается у нас на земельной комиссии.
При написании статьи вам потребуется информация с подробностями бизнеса и может быть примеры. Вы пишите мне и задавайте ваши вопросы, я буду отвечать.
Писать статью следует простым, понятным языком. Формируйте собственное мнение. допускается любое творчество, любая фантазия. Можете использовать чужие примеры, только делайте рерайт.
Статья будет авторская, пишите от моего лица. Я потом её подправлю.
Сочинения принимаются только в формате MS Word 1997–2003 (.doc)
Объем работы — не менее 2-х страниц текста.
Шрифт -12, Times New Roman.
См. на сайте, в каком стиле излагаются статьи http://v-demin.ru
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