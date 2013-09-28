Тексты о мужском здоровье

$250
КопирайтингЗавершен16 заявок413 просмотров
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Наберу опять исполнителей на тексты по вопросам мужского здоровья. Исполнителей будет выбрано много. Срок — до конца недели. Поэтому — оценивайте свои силы и берите, сколько точно сделаете. Тексты, как всегда — от 3 до 10 тыс. Оплата по 1$ за 1000 зн. без пробелов. Предпочтение к тем, кто не подвел в предыдущих заказах. ТЗ будет персональное.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
milana245
Милана 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$4
7 дней
Качественная, очень оперативная работа. Для новичка - великолепный результат. Высокий уровень грамотности. Рекомендую обратить внимание на этого копирайтера
Pavel_Petrenko
Павел 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$250
6 дней
Все готова раньше срок, без ошибок и по делу. Отличная работа!
Всегда с удовольствием берусь за задания от Марианны по двум причинам: все четко и по-честному
Sergio789
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
5 дней
Сергей, как всегда - не изменяет себе - оперативно, исключительно качественно. Одно удовольствие работать с таким копирайтером. Искренне рекомендую!
Уже в энный раз сотрудничаю с Марианной и получаю от этого только положительные эмоции! Оперативная оплата, четкое ТЗ, очень быстрый выход на связь - что еще нужно для счастья исполнителю-райтеру?! )
Goran
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
30 дней
Тексты отличные. Думаю сработаемся
Отличный работодатель, всем рекомендую.
MaksSafron
26 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
6 дней
Несмотря на юный возраст, Максим удивил меня качественными и грамотными текстами. Хорошая работа и я с удовольствием буду продолжать сотрудничество.
Нет никаких проблем с заказчиком, все удобно, доступно. Относится с пониманием и участием.
Mellivora
Елена 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$20
4 дня
Качественная и быстрая работа. Рекомендую
Отличный заказчик, все инструкции даны четко и по теме.
Kopyraiter
Денис 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$250
7 дней
Оперативная и качественная работа. Всегда 100% уник. Спасибо!
Тема сложная, но и оплата высокая, всем рекомендую работать с данным заказчиком.
ArtemV
Артем 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$1
3 дня
Отличные тексты со знанием темы. Только положительные рекомендации
Марианна отличный заказчик. Четкое и понятное задание, быстрая оплата. Постоянно на связи, доступно объясняет все то, что не ясно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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