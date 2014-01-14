Написание статьи

Для сайта по тематике "Шкафы-купе" нужен копирайтер для составления статей. Возможно длительное сотрудничество и большие объёмы работы. Ждём уникальность и продающие тексты. Рассмотрим предложения от 50 р. за 1000 знаков.
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Аналитическая статья, обзор рынка по продажи оборудования для клининга
Статья на 5000-5500 тыс/зп без пробелов
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