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Требуется написать сочинение на тему Мой любимый город.
Любимый город - Париж
Рекомендации по написанию работы:
Специальной подготовки для написания сочинения не требуется. Все темы не имеют отношения к школьной программе, они творческие.
Сочинения оцениваются по двум критериям:
- первый критерий заключается в общем стиле вступительной работы, помимо изложения собственного мнения по выбранной теме, в ней должна быть внутренняя логика, четкая структура, плавные переходы от одного тезиса к другому;
- второй критерий - это общая грамотность изложения.
Самое главное - отсутствие плагиата в работе, т.е. все использованные цитаты и материалы из сети Интернет нужно выделить кавычками и указать источник ссылкой на интернет-ресурс.
Последовательность работы над сочинением заключается в трех этапах:
Пишете сочинение, содержащее анализ проблематики выбранной темы, и формулируете собственный взгляд и мнение по теме.
Требования к оформлению:
1. Сочинения принимаются только в формате MS Word 1997-2003 (.doc)
2. В названии файла указывается фамилия автора. Например: Сочинение_Иванов.doc;
3. Объем работы - не менее 2-х страниц текста в формате Word.
Параметры текста:
- поля страницы: левое – 3 см, правое –1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее–2 см;
- текст печатается через 1,5 интервала;
- шрифт: Times New Roman, размер – 14.
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