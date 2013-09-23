Требуется написать сочинение на тему Мой любимый город.

Любимый город - Париж

Рекомендации по написанию работы:

Специальной подготовки для написания сочинения не требуется. Все темы не имеют отношения к школьной программе, они творческие.

Сочинения оцениваются по двум критериям:

- первый критерий заключается в общем стиле вступительной работы, помимо изложения собственного мнения по выбранной теме, в ней должна быть внутренняя логика, четкая структура, плавные переходы от одного тезиса к другому;

- второй критерий - это общая грамотность изложения.

Самое главное - отсутствие плагиата в работе, т.е. все использованные цитаты и материалы из сети Интернет нужно выделить кавычками и указать источник ссылкой на интернет-ресурс.

Последовательность работы над сочинением заключается в трех этапах:

Пишете сочинение, содержащее анализ проблематики выбранной темы, и формулируете собственный взгляд и мнение по теме.

Требования к оформлению:

1. Сочинения принимаются только в формате MS Word 1997-2003 (.doc)

2. В названии файла указывается фамилия автора. Например: Сочинение_Иванов.doc;

3. Объем работы - не менее 2-х страниц текста в формате Word.

Параметры текста:

- поля страницы: левое – 3 см, правое –1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее–2 см;

- текст печатается через 1,5 интервала;

- шрифт: Times New Roman, размер – 14.