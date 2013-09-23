Рерайтинг уроков

Здравствуйте.

Нам необходим копирайтер для рерайтинга уроков по php.

Формат уроков:

http://www.poiu.ru/lessons/index.php-2.htm

Количество - 50-80 уроков, может больше. Источники мы выдаем.

Ждем ваших предложений с указанием цены и сроки за 1 урок или за 1000 знаков.

Оплата по факту за каждый урок.

От вас:

- онлайн хотя бы 4 часа в день;

- не пропадать. Один раз пропали - до свидания навсегда;

- Желательно знание предмета :).

WARNNG

Синонимайзерам ходу нет ;).