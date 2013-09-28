Нужен рерайт для игр Android

Доброго дня Хочу предложить Вам работу по рерайтингу текстов. Статьи 1500-2000 символов без пробелов, уникальные (не менее 95%), поиск исходника с Вас. За такие статьи готова предложить до 50 рублей. От Вас ответственность и умение работать, с ...