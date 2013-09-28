Нужен рерайт для игр Android

$50
КопирайтингЗавершен17 заявок163 просмотра
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Есть игры 24 штуки, к ним нужно 24 текста по 1000 символов, подойдет рерайт. Пожалуйста укажите цену за работу.

Android
10 лет назад
nikiforovpetya
Петр 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$31
6 дней
Все супер, тексты получились очень качественные, без воды.
Спасибо за сотрудничество. Заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, быстро проверяет и оплачивает. Рекомендую!
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