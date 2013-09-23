Автор околоссылочного текста

Требуется рерайт юридических статей наследственной и семейной тематики. Требования к автору: 1. Желательно юридическое образование. 2. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация) 3. Ответственный подход к работе 4. Опыт работы с юридическими текстами 5. Пунктуальность. Сдача материала в срок. Требования к тексту: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задания написания тематичного около-ссылочного текста в размере до 100–150 знаков. (2 предложения)
В день даю по 50–150 ссылок, оплата за написание 50 около-ссылочных предложений 100 рублей, за 100 шт — 200 руб
РАБОТА ПОСТОЯННАЯ!!
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