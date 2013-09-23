Автор околоссылочного текста

Добрый день! Нужен рерайтер на игровую тематику, в основном обзоры игр, новости по играм и т.п. Темы и исходники предоставляю я. Уникальность рерайта от 95% по адвего. Цена: до 25 руб. за 1000 символов без пробелов. Работы будет много, но ...