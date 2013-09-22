Рерайтер статей игровой тематики

$50
КопирайтингЗакрыт18 заявок297 просмотров
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Добрый день!

Нужен рерайтер на игровую тематику, в основном обзоры игр, новости по играм и т.п.

Темы и исходники предоставляю я.

Уникальность рерайта от 95% по адвего.

Цена: до 25 руб. за 1000 символов без пробелов.

Работы будет много, но она будет высылаться партиями, по несколько статей. Для начала, нужно отрерайтить 4 статьи, общий объем около 13000 символов.

10 лет назад
woker
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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