Рерайтер статей игровой тематики

Добрый день!

Нужен рерайтер на игровую тематику, в основном обзоры игр, новости по играм и т.п.

Темы и исходники предоставляю я.

Уникальность рерайта от 95% по адвего.

Цена: до 25 руб. за 1000 символов без пробелов.

Работы будет много, но она будет высылаться партиями, по несколько статей. Для начала, нужно отрерайтить 4 статьи, общий объем около 13000 символов.