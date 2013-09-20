Размещение сообщений на форумах и сайтах

Тексты сообщений готовы, я их Вам предоставлю.

Нужно искать форумы и сайты определённой тематики и размещать на них по 5 постов в день.

За каждый размещённый пост готов платить по 10 рублей. Т.е. в день будет 50 рублей. В месяц будет 1500 руб.

Сначала ознакомьтесь с инструкцией в прилагаемом файле (там есть ссылка на видео). Далее ознакомьтесь с ещё одной видеоинструкцией http://youtu.be/frsA45Sus1w (5 мин.).

Обращайтесь за работой!