Размещение сообщений на форумах и сайтах

$100
КопирайтингЗакрыт7 заявок258 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тексты сообщений готовы, я их Вам предоставлю.

Нужно искать форумы и сайты определённой тематики и размещать на них по 5 постов в день.

За каждый размещённый пост готов платить по 10 рублей. Т.е. в день будет 50 рублей. В месяц будет 1500 руб.

Сначала ознакомьтесь с инструкцией в прилагаемом файле (там есть ссылка на видео). Далее ознакомьтесь с ещё одной видеоинструкцией http://youtu.be/frsA45Sus1w (5 мин.).

Обращайтесь за работой!

10 лет назад
9817471986
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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