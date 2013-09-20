Размещение сообщений на форумах и сайтах

Доброго времени суток! Ищем для постоянного сотрудничества авторов, хорошо знакомых с парфюмерной тематикой (имеющих навыки работы в данной сфере). Нужно: Делать описания для парфюмерии различных брендов — как известных, так и не очень. Размер одного описания — в пределах ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тексты сообщений готовы, я их Вам предоставлю.
Нужно искать форумы и сайты определённой тематики и размещать на них по 5 постов в день.
За каждый размещённый пост готов платить по 10 рублей. Т.е. в день будет 50 рублей. В месяц будет 1500 руб.
Сначала ознакомьтесь с инструкцией в прилагаемом файле (там есть ссылка на видео). Далее ознакомьтесь с ещё одной видеоинструкцией http://youtu.be/frsA45Sus1w (5 мин.).
Обращайтесь за работой!
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен человек, который смог бы выполнить небольшие сео-копирайтинг тз по разным темам. Общий объем — около 100 к. Оплата 1.2$ за 1000 симвКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Статьи о лучших сторонах жизни для пенсионеров Копирайтинг – постоянная работа. Задачи: написание контента тематики для людей пенсионного возраста - здоровье, финансы, заработок и т.д.; оптимизация контента с публикацией на сайте. внутренняя перелинковка статей на сайте. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, тематика касается в первую очередь женского пола. Нужно делать рерайт текстов про косметику, объемы небольшие, поэтому нужен один-два человека. Уникальность 96% по Адвеге. Оплата сразу по факту выполнения . Возможно попрошу выполнить ТЗ. Жду ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется профессиональный копирайтер для написания продающих текстов в инфобизнесе. Ниша: уроки, тренинги, коучинги по 3D-визуализации Работодатель: Школа 3DMaxKurs Требования к кандидату: + портфолио из существующих продающих текстов + высокая конверсия покупок со страничек, где размещены продающие тексты + ...Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
В этом задании нужно переписать описание для 38 товаров. Каждое описание на 500 знаков. Если все хорошо пройдет, то есть еще около 1000 товаров для такой же работы. Схема такая: 1. В файле KK_etxt3.csv( https://docs.google.com/file/d/0B6LojdhAtlIaTk9nT0paMnRqTzA ) переходите ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать серию уникальных статей про покупки в Китае, заказы с Китая через интернет и тд 2-3 статьи в неделю на постоянной основеКопирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать лучшее коммерческое предложение для небольшого агрегатора заказов (кафе, рестораны). Жду Ваших предложений! Все подробности по запросу в личку.Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго вечера. Для интернет магазина туристического снаряжения необходимо писать отзывы о товарах. от 1 до 3 предложений. Товаров на данный момент - 5000. Отзывов нужно по 2-3 на товар. (порядок заполнения отзыва - кол-во звезд товару, имя и сам отзыв) 1 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад