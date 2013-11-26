Написание отзывов о товаре

Доброго вечера.

Для интернет магазина туристического снаряжения необходимо писать отзывы о товарах.

от 1 до 3 предложений.

Товаров на данный момент - 5000.

Отзывов нужно по 2-3 на товар.

(порядок заполнения отзыва - кол-во звезд товару, имя и сам отзыв)

1 руб/отзыв.

Писать только в комменты. ЛС не читается.