Написание отзывов о товаре

КопирайтингЗавершен3 заявки133 просмотра
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Доброго вечера.

Для интернет магазина туристического снаряжения необходимо писать отзывы о товарах.

от 1 до 3 предложений.

Товаров на данный момент - 5000.

Отзывов нужно по 2-3 на товар.

(порядок заполнения отзыва - кол-во звезд товару, имя и сам отзыв)

1 руб/отзыв.

Писать только в комменты. ЛС не читается.

10 лет назад
marketing2b
Петр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vikizima
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$100
5 дней
Все в срок, качество на высшем уровне.
Четкое задание, лояльное отношение и оплата в срок. Спасибо за приятное сотрудничество.
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