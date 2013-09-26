10 текстов про авто

Необходимо написать серию уникальных статей по образованию, обучению, эммиграции в Польше 3000 - 3500 слов, 1-2 раза в неделю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 10 статей объемом до 2000 знаков без пробелов на сайт обслуживания автомобилей. ТЗ выбранному исполнителю.
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