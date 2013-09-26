10 текстов про авто

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок136 просмотров
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Нужны 10 статей объемом до 2000 знаков без пробелов на сайт обслуживания автомобилей. ТЗ выбранному исполнителю.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Pavel_Petrenko
Павел 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Отлично выполненная работа! Замечаний вообще нет. Спасибо.
Всегда с радостью берусь за проекты Марианны. Мои наилучшие рекомендации!
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