Требуется копирайт

Выбирать буду несколько исполнителей! Подавайте заявки.

Необходимы придуманные статьи по схеме:

жил был человек, жилось ему плохо, работал на дядю, потом как то узнал, что можно зарабатывать покупая какие то товары в китае за дешево и продавать в россии за дорого.

ключевой момент во всей статье - метод продажи и инструмент привлечения покупателей который надо расписать как можно подробнее. ( как пример продавал женские часы через авито - сделал объявление оплатил смской и тут посыпались звонки или накупил женской бижутерии пошел в близжайший торговый центр договорился об аренде арендовал торговое место 2x2 метра и понеслось, или сделал паблик вконтакте раскртил его и начал продавать ) - вот надо будет пофантазировать

конец статьи - жизнь наладилась, с работы уволился помог мама, папе, купил машину итд )

как пример старта статьи - http://u.to/zFWOBA

какие товары использовать в статье с исполнителем оговорим как и метод продажи.

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