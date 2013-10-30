Требуется копирайт

КопирайтингЗавершен19 заявок369 просмотров
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Необходимы придуманные статьи по схеме:

жил был человек, жилось ему плохо, работал на дядю, потом как то узнал, что можно зарабатывать покупая какие то товары в китае за дешево и продавать в россии за дорого.

ключевой момент во всей статье - метод продажи и инструмент привлечения покупателей который надо расписать как можно подробнее. ( как пример продавал женские часы через авито - сделал объявление оплатил смской и тут посыпались звонки или накупил женской бижутерии пошел в близжайший торговый центр договорился об аренде арендовал торговое место 2x2 метра и понеслось, или сделал паблик вконтакте раскртил его и начал продавать ) - вот надо будет пофантазировать

конец статьи - жизнь наладилась, с работы уволился помог мама, папе, купил машину итд )

как пример старта статьи - http://u.to/zFWOBA

какие товары использовать в статье с исполнителем оговорим как и метод продажи.

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10 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
12 дней назад
10 лет назад
$100
10 дней
Спасибо за выполненную работу, все на высшем уровне!)
Сотрудничеством осталась довольна
Kopyraiter
Денис 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
7 дней
Спасибо за выполненную работу, все на высшем уровне!)
Работа оплачена быстро и щедро.
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