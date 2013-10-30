Требуется копирайт

Необходимо пару человек умеющая грамотно писать статьи на тему пород собак. С определенными ключевыми словами. Ключи дадим. В день необходимо писать от 5 тыс до 25 тыс символов. Статьи должны быть читаемые посетителем и псами (поисковиками). 1000 символов б/п = ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выбирать буду несколько исполнителей! Подавайте заявки.
Необходимы придуманные статьи по схеме:
жил был человек, жилось ему плохо, работал на дядю, потом как то узнал, что можно зарабатывать покупая какие то товары в китае за дешево и продавать в россии за дорого.
ключевой момент во всей статье - метод продажи и инструмент привлечения покупателей который надо расписать как можно подробнее. ( как пример продавал женские часы через авито - сделал объявление оплатил смской и тут посыпались звонки или накупил женской бижутерии пошел в близжайший торговый центр договорился об аренде арендовал торговое место 2x2 метра и понеслось, или сделал паблик вконтакте раскртил его и начал продавать ) - вот надо будет пофантазировать
конец статьи - жизнь наладилась, с работы уволился помог мама, папе, купил машину итд )
как пример старта статьи - http://u.to/zFWOBA
какие товары использовать в статье с исполнителем оговорим как и метод продажи.
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