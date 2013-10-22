Необходимы статьи по теме ИП и ООО в России.

Требования к исполнителю: необходимо разбираться в теме, писать доходчиво и понятно для обычного человека. Пример требований и технического задания (ТЗ) находятся в приложенном файле (это только пример, его выполнять НЕ нужно).

Оплата: 40 р за 1000 символов без пробелов (Web Money или Яндекс Деньги).

Схема работы: вам будет выслано небольшое тестовое задание, после выполнения, проверки и согласования которого оно будет оплачено и принято решение о дальнейшем сотрудничестве.