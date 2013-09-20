На данный момент нужны копирайтеры для написания описаний к товарам ( мебель и декоративная отделка)

требования к кандидатам:

- опыт в написании продающих текстов

- высокая уникальность текста, синонимайзеры и прочая лобудень не интересует

-умение грамотно и красиво излагать свои мысли

-высокая продуктивность и скорость выполнения работ

Объем работ для первого задания по 50 фото, по 25000 символов на описание, т.е. , в дальнейшем по результатам работы, возможно сотрудничество на постоянной основе, возможна корректировка текста с моей стороны. Пишите сроки и суммы, прочтение требований обязательно, исправлять ошибки и переписывать за вас тексты не буду.

Уважаемые фрилансеры, убедительная просьба внимательно читать условия, копипаст и рерайт с низкой уникальностью меня не интересуют.