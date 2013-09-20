Копирайтеры

КопирайтингЗакрыт15 заявок435 просмотров
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На данный момент нужны копирайтеры для написания описаний к товарам ( мебель и декоративная отделка)

требования к кандидатам:

- опыт в написании продающих текстов

- высокая уникальность текста, синонимайзеры и прочая лобудень не интересует

-умение грамотно и красиво излагать свои мысли

-высокая продуктивность и скорость выполнения работ

Объем работ для первого задания по 50 фото, по 25000 символов на описание, т.е. , в дальнейшем по результатам работы, возможно сотрудничество на постоянной основе, возможна корректировка текста с моей стороны. Пишите сроки и суммы, прочтение требований обязательно, исправлять ошибки и переписывать за вас тексты не буду.

Уважаемые фрилансеры, убедительная просьба внимательно читать условия, копипаст и рерайт с низкой уникальностью меня не интересуют.

10 лет назад
Elena27Mar
Елена 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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