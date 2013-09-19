Добрый День, уважаемый исполнитель.

Наша компания проводит набор на долгосрочное сотрудничество — вакансия копирайтер.

Условия:

- высокая уникальность

- выполнение работы точно в срок и по всем требованиям

- объем от 10 000 символов в сутки

- написание статей по заданной тематике (это может быть простой рерайт с нашим исходником, рерайт по ключам и т.п. — работа не сложная)

От нас:

- быстрая проверка

- соответствующая стабильная и хорошая оплата

- дружеские советы и помощь в работе

- обеспечение вас постоянным объемом работы

Если все вышеперечисленное вам подходит — то мы ждем именно ВАС!!!

НАБОР СОТРУДНИКОВ ОГРАНИЧЕН!!!