Нужен ряд текстов для разделов сайта. Всего 25 штук. Объем статьи до 2000 знаков без пробелов. Оплата по 1 $/1000. Выберу 5 исполнителей — каждому по 5 текстов. Кто собирается подводить — не давайте заявку, пожалуйста.
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Добрый День, уважаемый исполнитель.
Наша компания проводит набор на долгосрочное сотрудничество — вакансия копирайтер.
Условия:
- высокая уникальность
- выполнение работы точно в срок и по всем требованиям
- объем от 10 000 символов в сутки
- написание статей по заданной тематике (это может быть простой рерайт с нашим исходником, рерайт по ключам и т.п. — работа не сложная)
От нас:
- быстрая проверка
- соответствующая стабильная и хорошая оплата
- дружеские советы и помощь в работе
- обеспечение вас постоянным объемом работы
Если все вышеперечисленное вам подходит — то мы ждем именно ВАС!!!
НАБОР СОТРУДНИКОВ ОГРАНИЧЕН!!!
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