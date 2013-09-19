Работа на чешском народном корпусе http://korpus.cz/prohlaseni.php программа bonito этот корпус на чешском Требуется анализ 5 чешских предлжений. сам анализ будет но без этой программы. (в программе заказчик не умеет работать..) Там надо формулами водить предложения и искать ...