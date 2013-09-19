Нужно наполнить интернет-магазин www.askid.com.ua товарами из прайс листов с уникальным описанием характеристиками и фото (примерно 3000-5000). В предложение обозначьте цену одной позиции и реальные сроки выполнения. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа на чешском народном корпусе
http://korpus.cz/prohlaseni.php
программа bonito
этот корпус на чешском
Требуется анализ 5 чешских предлжений. сам анализ будет но без этой программы. (в программе заказчик не умеет работать..) Там надо формулами водить предложения и искать соответсвия.
Чтобы работать в программе для нее нужна регистрация. (она бесплатная) и ее подтверждают через пару дней е мейлом. У заказчика прога есть. но она идет только на 1 компе с присланным логином
Жду предложений.
По цене договоримся.
- Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нам необходимо написать SEO статьи общим объемом 25000 знаков. Тематика - кузовной ремонт автомобилей. Всего для пяти страниц, при этом все статьи чистый копирайт. Второй очередью необходимо сделать рерайт этих пяти статей. по теме ...Завершен10 лет назад
Необходимо подготовить техническую документацию (протокол взаимодействия), идеальный пример того, что должно получиться, в приложенном файле. Кандидат должен быть с опытом написания технической документации. На входе Вы получите следующие материалы: пример того, что должно получиться и ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходима статья для интернет - магазина диагностического оборудования: Что такое К-line и CAN шина? В статье написать — На каких авто используются и с какого года? Какие адаптеры для диагностики с ними работают? Например, это: по ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать информативный сдл сео текст 4000 знаков с ключевыми словами, тегами h1 h2 Тема - спортивные игры (фрисби/фризби)Завершен10 лет назад
Добрый день Ищу автора статей на тему оформления интерьера. От Вас хорошее знание русского языка, умение искать исходник, способность добиваться уникальности текста не ниже 95% по сервису ЕТХТ, ответственность и порядочность. Со своей стороны обеспечу песперебойные ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется рерайт 14 страниц. Тематика таможенные посты. Оплата 1 wmz/ 1000 символов.Завершен10 лет назад