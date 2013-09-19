Работа на чешском народном корпусе

http://korpus.cz/prohlaseni.php

программа bonito

этот корпус на чешском

Требуется анализ 5 чешских предлжений. сам анализ будет но без этой программы. (в программе заказчик не умеет работать..) Там надо формулами водить предложения и искать соответсвия.

Чтобы работать в программе для нее нужна регистрация. (она бесплатная) и ее подтверждают через пару дней е мейлом. У заказчика прога есть. но она идет только на 1 компе с присланным логином

Жду предложений.

По цене договоримся.