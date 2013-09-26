Написать 4000 знаков

Задача написать статьи для сайта клиники с ключевыми вхождениями. Обязательно!!!! Опыт написания в подобной тематике, а также возможно медицинское образование. Статьи будет проверять врач. Лишь бы как написать не получится. Оплата 1.5$ за 1000 симв. ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать информативный сдл сео текст 4000 знаков с ключевыми словами, тегами h1 h2
Тема - спортивные игры (фрисби/фризби)
- Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества, который без ущерба собственной психике и вдохновению может писать статьи на одну тематику оптом, либо делать качественный рерайт. Тематика - столики для завтраков в постель (применение столиков, как выбрать столик, ...Завершен10 лет назад
Добрый день Ищу автора статей на тему оформления интерьера. От Вас хорошее знание русского языка, умение искать исходник, способность добиваться уникальности текста не ниже 95% по сервису ЕТХТ, ответственность и порядочность. Со своей стороны обеспечу песперебойные ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется рерайт 14 страниц. Тематика таможенные посты. Оплата 1 wmz/ 1000 символов.Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо сделать рерайт для одностраничника, образцы брать например отсюда - http://nano-n.ru , http://нетштрафа.рф/ , http://нано-номер.рф/ и прочие..Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Тематика Android. Требования: - грамотность и знание русского языка; - ответственность; - качественное выполнение работ; - желательно: интерес к теме Андроид. Обязанности: - рерайт описания приложений и игр для Андроид. - тексты должны быть уникальными — не ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить рерайт десяти небольших текстов. Общий объем 13К. Тема: токарная обработка, электроэрозионная обработка. Исходники готовы. Жду предложения по Срокам и Цене.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Имеется один проект, который уже на 2/3 реализован. Но как обычно это бывает, сначала писался код, а сейчас надо написать под него ТЗ по ГОСТ 34.602-89. Требуется написать 26 страниц 12-го кегеля таймс нью ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть 2 статьи в формате PDF, необходимо сделать качественный рерайт с картинками. Готовый вариант должен быть в формате .html с форматированием под стиль сайта. Тоже самое необходимо сделать с 3им PDF файлом, но плюс перевод ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад