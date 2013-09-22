Копирайтер

$50
КопирайтингЗавершен14 заявок413 просмотров
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Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества, который без ущерба собственной психике и вдохновению может писать статьи на одну тематику оптом, либо делать качественный рерайт. Тематика - столики для завтраков в постель (применение столиков, как выбрать столик, столик как подарок на свадьбы, праздники и т.п.) Практика показала, что мужчины пишут на эти темы гораздо хуже чем женщины, поэтому принимаются только девушки. Могу заказывать 10-20 статей в месяц, если устроит цена. Цену указывайте за 2000 знаков.

Требования от которых зависит успех работы (по прошлому опыту):

1. в статье указывать точное количество знаков

2. иметь возможность принимать Яндекс.Деньги

3. своевременно выставлять счета за выполненную работу, не приступать к работе, если не оплачен предыдущий счет. Срок написания статьи 1-2 дня.

4. В конце месяца делать небольшой акт сверки взаиморасчетов

Для примера.

1. Как НЕ НАДО писать (написал копирайтер-мужчина) http://ya-lady.net/raznoe/chto-podarit-stolik-dlya-zavtraka

2. как можно писать (копирайтер-девушка) http://www.slovonovo.ru/chitat/stati/stati4/kak-vybrat-stolik-dlya-zavtraka-v-postel.html

Продукцию, про которую нужно будет писать, можно посмотреть на сайте www.inco.su.

10 лет назад
webworkshopLTD
Артем 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Oksana_ivK
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень рад сотрудничеству с Оксаной. Статьи очень живые. Пишет прекрасно. Написать несколько абсолютно разных статей на одну тему - с моей точки зрения - высший пилотаж копирайтинга. Мое расплывчатое задание понято прекрасно, с творческим подходом и исполнено в четко установленный срок. Буду сотрудничать с Оксаной в дальнейшем и всем рекомендую. Оксана, еще раз спасибо за прекрасно выполненную работу !
Спасибо большое Артему за прекрасное сотрудничество. Вежлив, пунктуален, держит все свои обещания, вовремя оплачивает работу. Именно с такими заказчиками все время хочется работать.
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