Есть 2 статьи в формате PDF, необходимо сделать качественный рерайт с картинками. Готовый вариант должен быть в формате .html с форматированием под стиль сайта. Тоже самое необходимо сделать с 3им PDF файлом, но плюс перевод ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества, который без ущерба собственной психике и вдохновению может писать статьи на одну тематику оптом, либо делать качественный рерайт. Тематика - столики для завтраков в постель (применение столиков, как выбрать столик, столик как подарок на свадьбы, праздники и т.п.) Практика показала, что мужчины пишут на эти темы гораздо хуже чем женщины, поэтому принимаются только девушки. Могу заказывать 10-20 статей в месяц, если устроит цена. Цену указывайте за 2000 знаков.
Требования от которых зависит успех работы (по прошлому опыту):
1. в статье указывать точное количество знаков
2. иметь возможность принимать Яндекс.Деньги
3. своевременно выставлять счета за выполненную работу, не приступать к работе, если не оплачен предыдущий счет. Срок написания статьи 1-2 дня.
4. В конце месяца делать небольшой акт сверки взаиморасчетов
Для примера.
1. Как НЕ НАДО писать (написал копирайтер-мужчина) http://ya-lady.net/raznoe/chto-podarit-stolik-dlya-zavtraka
2. как можно писать (копирайтер-девушка) http://www.slovonovo.ru/chitat/stati/stati4/kak-vybrat-stolik-dlya-zavtraka-v-postel.html
Продукцию, про которую нужно будет писать, можно посмотреть на сайте www.inco.su.
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Написание новостей на разные ресурсы. Объем выполняемой работы ограничен вашим временем и желанием. Писать надо практически ежедневно. Уникальность от 90% по текст.ру Стоимость: 1ый вариант - 0,85 у е. (по Яндексу) за ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать около 80 отзывов, один отзыв должен быть от 600 до 900 символов. Отзывы должны быть положительными. Список в основном состоит из жилых комплексов, то есть нужно написать какой замечательный жилой комплекс, кто-то ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Составить продающий текст для сайтов одностраничников. Требуется примерно это: http://iron-watch.ru/ Нужен только текст, без дизайна и т д Товары: 1.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=70&product_id=295 он же http://original-shops.ru/products/2170636 2.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=198 3.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=197 Далее по другим товарам дам задание. Если готовы взять только один товар на проработку-могу поделить на несколько исполнителей.. Пожалуйста, сообщайте в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна статья о платежной системе Webmoney. Нужно расписать порядок открытия кошелька, возможности пополнения, перевода и вывода. Объем - до 5тыс. знаков б/п. Оригинальность - 90%. Указывайте цены и сроки.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужны описания для определенных Браузерных Игр в размере до 2000 тыс.символов, так же описание для сайта. Цены сразу пишем, можно в личку.Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно отрерайтить ряд текстов о кофе. Срок - до завтра обеда. по 35/1000. Исходники дам.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Заказ для фрилансеров женского пола. Необходимо написать короткие текстовые описания к картинкам: имеется серия картинок, в которых изображены действия (нанесение макияжа на глаза), к этим картинкам нужны короткие текстовые описания (1–2 предложения). около 15 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад