Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества, который без ущерба собственной психике и вдохновению может писать статьи на одну тематику оптом, либо делать качественный рерайт. Тематика - столики для завтраков в постель (применение столиков, как выбрать столик, столик как подарок на свадьбы, праздники и т.п.) Практика показала, что мужчины пишут на эти темы гораздо хуже чем женщины, поэтому принимаются только девушки. Могу заказывать 10-20 статей в месяц, если устроит цена. Цену указывайте за 2000 знаков.

Требования от которых зависит успех работы (по прошлому опыту):

1. в статье указывать точное количество знаков

2. иметь возможность принимать Яндекс.Деньги

3. своевременно выставлять счета за выполненную работу, не приступать к работе, если не оплачен предыдущий счет. Срок написания статьи 1-2 дня.

4. В конце месяца делать небольшой акт сверки взаиморасчетов

Для примера.

1. Как НЕ НАДО писать (написал копирайтер-мужчина) http://ya-lady.net/raznoe/chto-podarit-stolik-dlya-zavtraka

2. как можно писать (копирайтер-девушка) http://www.slovonovo.ru/chitat/stati/stati4/kak-vybrat-stolik-dlya-zavtraka-v-postel.html

Продукцию, про которую нужно будет писать, можно посмотреть на сайте www.inco.su.