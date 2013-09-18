Статья о Webmoney

КопирайтингЗакрыт23 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна статья о платежной системе Webmoney.

Нужно расписать порядок открытия кошелька, возможности пополнения, перевода и вывода.

Объем - до 5тыс. знаков б/п.

Оригинальность - 90%.

Указывайте цены и сроки.

10 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтинг и рерайтинг по теме Форекс!

    Здравствуйте! Ищу человека, который владеет знаниями и опытом написания материалов по тематике Форекс. Ожидается переработка большого объема информации, написание SEO оптимизированных материалов по заданному шаблону. Оплата договорная. С Уважением, Альянс!

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны рерайтеры

    $1000

    Написание новостей на разные ресурсы. Объем выполняемой работы ограничен вашим временем и желанием. Писать надо практически ежедневно. Уникальность от 90% по текст.ру Стоимость: 1ый вариант - 0,85 у е. (по Яндексу) за ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 80 отзывов

    Необходимо написать около 80 отзывов, один отзыв должен быть от 600 до 900 символов. Отзывы должны быть положительными. Список в основном состоит из жилых комплексов, то есть нужно написать какой замечательный жилой комплекс, кто-то ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описание товара для сайта-одностраничника

    Составить продающий текст для сайтов одностраничников. Требуется примерно это: http://iron-watch.ru/ Нужен только текст, без дизайна и т д Товары: 1.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&amp;path=70&amp;product_id=295 он же http://original-shops.ru/products/2170636 2.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&amp;path=35&amp;product_id=198 3.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&amp;path=35&amp;product_id=197 Далее по другим товарам дам задание. Если готовы взять только один товар на проработку-могу поделить на несколько исполнителей.. Пожалуйста, сообщайте в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание действий по картинке

    Здравствуйте. Заказ для фрилансеров женского пола. Необходимо написать короткие текстовые описания к картинкам: имеется серия картинок, в которых изображены действия (нанесение макияжа на глаза), к этим картинкам нужны короткие текстовые описания (1–2 предложения). около 15 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт на строительную тематику

    $50

    Нужно написать 16 статей по 2000 символов, общим объемом на 32000 символов без пробелов Статьи нужно написать на завтра к 14-15 часам по МСК Оплата 25р за 1000 символов без пробелов Инструменты: 1.Монтажная пила 2.Кисти для красок, лака и т.д Инструкции ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт, копирайт, перевод и размещение новостей.

    $250

    Тематика - мобильные гаджеты. Первый сайт на wordpress про BlackBerry, второй - на drupal про Apple. Суть работы - я даю источники, вы пишете новость и публикуете на сайте. Обязательно title и description (считаются при оплате), а также ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад