Статья о Webmoney

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Нужна статья о платежной системе Webmoney.
Нужно расписать порядок открытия кошелька, возможности пополнения, перевода и вывода.
Объем - до 5тыс. знаков б/п.
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