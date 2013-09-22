Описание действий по картинке

Здравствуйте. Заказ для фрилансеров женского пола.

Необходимо написать короткие текстовые описания к картинкам: имеется серия картинок, в которых изображены действия (нанесение макияжа на глаза), к этим картинкам нужны короткие текстовые описания (1–2 предложения).

около 15 серий, в каждой серии в среднем 6 картинок.

пишите ваши предложения со стоимостью работ и сроками.