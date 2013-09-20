Рерайт, копирайт, перевод и размещение новостей.

Тематика - мобильные гаджеты.

Первый сайт на wordpress про BlackBerry, второй - на drupal про Apple.

Суть работы - я даю источники, вы пишете новость и публикуете на сайте.

Обязательно title и description (считаются при оплате), а также keywords. Обязательно оформление картинками (с заполнением тегов). По одной новости в день на каждый сайт (иногда больше). Текст должен быть живой, интересный, грамотный стилистически, грамматически и орфографически. Никакого рерайта путём переставления слов и словосочетаний. Сработаемся - есть ещё сайты.

Оплата — $2 за 1000 зн/бп. Зарплата в начале месяца, за первые тексты — сразу, на карту привата. Если добавили заявку - пишите сразу в скайп (weblancer.net/users/jazzistas). Я здесь не переписываюсь.