Контент/линк менеджер на постоянную работу

На постоянную удаленную работу требуется контент/линк менеджер с опытом работы не менее года.

Основная работа будет заключаться в подготовке и размещении статей/новостей с сылкой на сторонних сайтах. Вести поиск владельцев сайтов на профильных форумах и т.п, переписка с ними. Подготавливать им для размещения статьи/новости/обзора. (Работа с биржами контента. Заказ текстов у копирайтеров и за размещение естественно оплачивается нами). Так же работа с тематическими форумами. Всё расскажу и покажу, сложного ничего нет). Просто нужна усидчивость.

Приветствуется умение и желание развиваться в СЕО.

Зарплата зависит от количества размещенных материалов. План: 20 опубликованных материалов в день. 1 размещение – 0,5$ х 20 = 10$ в день х 30 = 300$ в месяц + бонусы в конце каждого месяца по результатам работы. Обязательно в дневное время быть на связи по скайпу.

Оплата еженедельно — webmoney, Яндекс деньги, Киви, Альфа-Банк, любой другой банк на выбор.

Ждем ваших резюме.