Контент/линк менеджер на постоянную работу

$500
КопирайтингЗакрыт14 заявок442 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На постоянную удаленную работу требуется контент/линк менеджер с опытом работы не менее года.

Основная работа будет заключаться в подготовке и размещении статей/новостей с сылкой на сторонних сайтах. Вести поиск владельцев сайтов на профильных форумах и т.п, переписка с ними. Подготавливать им для размещения статьи/новости/обзора. (Работа с биржами контента. Заказ текстов у копирайтеров и за размещение естественно оплачивается нами). Так же работа с тематическими форумами. Всё расскажу и покажу, сложного ничего нет). Просто нужна усидчивость.

Приветствуется умение и желание развиваться в СЕО.

Зарплата зависит от количества размещенных материалов. План: 20 опубликованных материалов в день. 1 размещение – 0,5$ х 20 = 10$ в день х 30 = 300$ в месяц + бонусы в конце каждого месяца по результатам работы. Обязательно в дневное время быть на связи по скайпу.

Оплата еженедельно — webmoney, Яндекс деньги, Киви, Альфа-Банк, любой другой банк на выбор.

Ждем ваших резюме.

10 лет назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
день назад
  • Похожие заказы

  • Статьи про Грузоподъемные краны: кран-балки и пр.

    Необходимо написать несколько текстов в разделы сайта (kran-tale.ru) производителя грузоподъемной техники. Мультизаказ. Суть общая, название разделов дадим каждому личным сообщением: - весь спектр работ по грузоподъемным кранам: проектирование, изготовление (производство), монтаж, экспертиза промышленной безопасности, техническое обслуживание, ремонт, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен ответственный копирайтер для написан. статей

    $1000

    Нужен ответственный копирайтер для написания статей - пресрелизов и просто тематических статей. для Пресс-релизы будут размещаться на сайты партнеров через биржу Миралинкс - miralinks.ru, а тематические статьи на собственные сайты. Нужно работать в одной из ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен ответственный копирайтер

    $500

    Здравствуйте! Нужен человек, который в копирайтинге уже не один год. Человек, который может написать статьи на любую тематику, и это будут интересные тексты для людей. Умение работать с ключевыми словами. Необходимо практически всегда быть на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Нужен хороший рерайт, тематика: игры. Размер статьи: 2000–2500 знаков. Оплата: 1000 знаков — 1 WMZ. Периодичность: 1–2 статьи в день

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Два текста мед тема

    $50

    Необходимо написать два текста медицинской тематики. в тексте должно быть точное вхождение ключевых слов и их словоформ. Объем текста оговаривается отдельно, тексты должны быть уникальными, ключевые слова должны быть выделены красным цветом. подробную инфу вышлю на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи

    доброго времени суток Нужно 4 статьи, "евро ремонт квартир", "стоительство дома под ключ", "статья о ремонте (наши спецы делают ремонт, очень хорошо итп)" "проектирование " по 1000 символов, каждой статьи. Особых пожеланий нет. Ключевые слова, ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад