Нужен ответственный копирайтер

Здравствуйте! Нужен человек, который в копирайтинге уже не один год. Человек, который может написать статьи на любую тематику, и это будут интересные тексты для людей. Умение работать с ключевыми словами. Необходимо практически всегда быть на связи по скайпу (письменно). Задачи будут разные. Оплата:

Копирайтинг - от 50 рублей за 1000 символов без пробелов;

Рерайтинг - от 30 рублей за 1000 символов без пробелов;

Иногда могут быть нестандартные задания, к примеру - написание отзывов, их корректировка и другие. Приветствуется знание английского языка. Заказы с постоянной периодичностью. Прежде чем подавать заявку, подумайте, подходите ли вы по всем требованиям. Спасибо!