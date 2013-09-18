Нужен ответственный копирайтер

Нужен хороший рерайт, тематика: игры. Размер статьи: 2000–2500 знаков. Оплата: 1000 знаков — 1 WMZ. Периодичность: 1–2 статьи в день
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Здравствуйте! Нужен человек, который в копирайтинге уже не один год. Человек, который может написать статьи на любую тематику, и это будут интересные тексты для людей. Умение работать с ключевыми словами. Необходимо практически всегда быть на связи по скайпу (письменно). Задачи будут разные. Оплата:
Копирайтинг - от 50 рублей за 1000 символов без пробелов;
Рерайтинг - от 30 рублей за 1000 символов без пробелов;
Иногда могут быть нестандартные задания, к примеру - написание отзывов, их корректировка и другие. Приветствуется знание английского языка. Заказы с постоянной периодичностью. Прежде чем подавать заявку, подумайте, подходите ли вы по всем требованиям. Спасибо!
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