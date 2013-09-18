Рерайт 100 статей. Дизайн интерьера

$250
КопирайтингЗакрыт21 заявка300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые

Нужно два человека для написания статей о дизайне интерьера.

В поисках 2-х рерайтеров.

Общий объем 100 статей

Объем каждой статьи ~1500 символов

Цена за статью 50 рублей (дороже не предлагать)

Выплаты вебмани или яндекс деньги (другие способы не предлагать)

Работа не постоянная, но раз в месяц буду заказывать по 100 статей.

Желающие могут узнать подробности, предложить свои варианты развития событий

До связи

10 лет назад
dmulyak
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$150
5 дней
Дмитрий не выходит на связь, выполненные в соответствии с ТЗ статьи не оплачивает. Остерегайтесь этого заказчика, он - мошенник!!!
  • Похожие заказы

  • Рерайт текстов со вставкой ключевых фраз.

    Здравствуйте! Есть тексты на тему "Планы эвакуации. Знаки", их нужно переписать, чтобы они были в едином стиле, просты и понятны для любого пользователя (неспециалиста). Еще есть список ключевых фраз, которые должны употребляться в текстах. Собственно, в тексте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание уникальных текстов / рерайт

    Требуется либо писать уникальные тексты, либо делать рерайт (даю только тему, ищете сами). Всего нужно около 20 текстов примерно по 1000 знаков. Тематика: одежда (для детей, женщин и мужчин). Например "Детская одежда", "Детские футболки". Предлагайте цену и срок ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтеры и рерайтеры

    $100

    К долгосрочному сотрудничеству приглашаются ответственные копирайтеры, способные быстро и ГРАМОТНО писать тексты. Требования: – писать интересные и читабельные тексты на абсолютно разные темы; – 100% уникальность; – чёткое выполнение требований ТЗ, умение работать с ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 10 статей на тему "Промышленность"

    $50

    10 статей по промышленному оборудованию. Оплата возможна отдельно за каждую статью. Предоплату не делаем. Каждая статья - не менее 2 500 символов без пробелов. В ТЗ на каждую статью имеется часть текста, содержащая 150-170 символов. Время исполнения - 3 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать 5 отзывов

    Мне нужно 4 человека, чтобы к 5 товарам написать по отзыву + разместить их на сайте (нужно будет пройти регистрацию). Далее нужно будет писать и размещать еще по отзыву два раза в месяц. Каждый отзыв ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать текст на главную

    $50

    Необходимо написать текст на главную страницу. Тема: китайские трактора, навесное оборудование, спецтехника. Ключевые слова подготовлены. Текст должен иметь практическую ценность - а не быть набором слов для поисковиков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад