Написать 10 статей на тему "Промышленность"

написать пользовательское соглашение к сайту близко к http://specials.hopes1andfears.com/pages/licence приблзительно 15 000 знаков без пробелов. единичку в ссылке убрать. писать стоимость за работу и сроки
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10 статей по промышленному оборудованию.
Оплата возможна отдельно за каждую статью.
Предоплату не делаем.
Каждая статья - не менее 2 500 символов без пробелов.
В ТЗ на каждую статью имеется часть текста, содержащая 150-170 символов.
Время исполнения - 3 дня.
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