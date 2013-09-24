Написать 10 статей на тему "Промышленность"

$50
КопирайтингЗавершен22 заявки272 просмотра
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10 статей по промышленному оборудованию.

Оплата возможна отдельно за каждую статью.

Предоплату не делаем.

Каждая статья - не менее 2 500 символов без пробелов.

В ТЗ на каждую статью имеется часть текста, содержащая 150-170 символов.

Время исполнения - 3 дня.

10 лет назад
Anna-web
Анна 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$45
3 дня
Всё, что написано в резюме - всё правда! Очень ответственный исполнитель, работает очень быстро, при этом качество работы очень высокое. Что немаловажно - тексты (по производственной тематике) были без грамматических ошибок! Работой остались очень довольны и в дальнейшем планируем продолжить сотрудничество!
Анна - прекрасный заказчик, с которым приятно иметь дело! Четкое ТЗ, оперативная проверка и оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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