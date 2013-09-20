Копирайтинг пользовательского соглашения

$50
КопирайтингЗавершен8 заявок199 просмотров
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написать пользовательское соглашение к сайту

близко к http://specials.hopes1andfears.com/pages/licence

приблзительно 15 000 знаков без пробелов.

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10 лет назад
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
kaori7
35 летИталия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$40
2 дня
Очень качественно, в сроки! Екатерина - исполнительный человек. Рекомендую! Только приятные отзывы о сотрудничестве.
Приятный заказчик. Понятное задание и своевременная оплата. Рекомендую.
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