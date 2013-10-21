Написать 5 отзывов

Нужен копирайтер для написания текстов на сайт. Статьи, описания категорий, товаров. Тематика – эротическое белье. Цена 45р. – 1000 зн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно 4 человека, чтобы к 5 товарам написать по отзыву + разместить их на сайте (нужно будет пройти регистрацию). Далее нужно будет писать и размещать еще по отзыву два раза в месяц.
Каждый отзыв должен быть по 750–1500 символов
Примеры отзывов предоставлю как и план по которому нужно написать
Стоимость написания и размещения одного отзыва 45 рублей.
Свои предложения пишите только под проектом! И указывайте свой скайп
p.s. Если нет или не пользуетесь скайпом - можете не оставлять заявку
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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