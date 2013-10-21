Написать 5 отзывов

КопирайтингЗавершен11 заявок347 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужно 4 человека, чтобы к 5 товарам написать по отзыву + разместить их на сайте (нужно будет пройти регистрацию). Далее нужно будет писать и размещать еще по отзыву два раза в месяц.

Каждый отзыв должен быть по 750–1500 символов

Примеры отзывов предоставлю как и план по которому нужно написать

Стоимость написания и размещения одного отзыва 45 рублей.

Свои предложения пишите только под проектом! И указывайте свой скайп

p.s. Если нет или не пользуетесь скайпом - можете не оставлять заявку

10 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Ostashka
Анна 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, все грамотно делает и вовремя
Очень довольна сотрудничеством. Четкое поставленное задание и своевременная оплата.
irnet
Ирина 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$7
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
missokana
Оксана 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$5
3 дня
Отличный исполнитель
Четкое ТЗ, помощь в процессе выполнения задания, приятное общение и мгновенная оплата! Спасибо за сотрудничество!!!
Nafi
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель
Замечательный заказчик, было очень приятно работать. Всем рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Написать текст на главную

    $50

    Необходимо написать текст на главную страницу. Тема: китайские трактора, навесное оборудование, спецтехника. Ключевые слова подготовлены. Текст должен иметь практическую ценность - а не быть набором слов для поисковиков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • БД Интернет-магазины

    Необходимо составить базу данных интернет-магазинов (url, телефон, e-mail) по категориям. 5 категорий по 100 сайтов в каждой. У этих сайтов обязательно должна быть онлайн-оплата. Оплата 2 руб/за строку (один ИМ). Можно выбрать 1-2 категории. Дедлайн - сегодня ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта контентом. Туризм, авиабилеты.

    Требуется качественный контент на русском для сайта продающего авиабилеты. Нужно будет в тексты замешивать ключевики, которые мы предоставим. Предпочтение отдаю тем исполнителям, кто может творчески подойти к процессу, писать статьи для сайта по заданой тематике, ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты на сайт

    Добрый день, необходимо заменить все тексты на сайте на уникальные. Сайт-визитка, состоит из 20 страниц, компания занимается веб разработкой. Необходимо только составить тексты, по срокам не больше недели. Желаемые ключевые слова и остальную информацию, предоставим выбраному исполнителю. Заявки ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо написать серию писем для Рассылки

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо написать рассылку и настроить ее на Smartresponder Тематика - заработок в Интернете. Количество писем - от 3 до 5 (в зависимости от содержания) Задача - рассказать пользователю про заработок в ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи про ногти

    $250

    Продолжение работы - тексты про ногти. Оплата - 1$/1000 знаков без пробелов. Указывайте сумму, срок - не больше 5 дней и количество текстов на 4-8 тыс., которые вы сможете написать. И почту, пожалуйста, для задание. ...

    Копирайтинг10 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад