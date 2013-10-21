Написать 5 отзывов

Мне нужно 4 человека, чтобы к 5 товарам написать по отзыву + разместить их на сайте (нужно будет пройти регистрацию). Далее нужно будет писать и размещать еще по отзыву два раза в месяц.

Каждый отзыв должен быть по 750–1500 символов

Примеры отзывов предоставлю как и план по которому нужно написать

Стоимость написания и размещения одного отзыва 45 рублей.

Свои предложения пишите только под проектом! И указывайте свой скайп

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